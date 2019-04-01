Edwina Sponza ile aşk yaşayan İbrahim Kutluay, kızı İrem ve oğlu Ömer ile İstinyePark'ta görüntülendi. Akşam saatlerinde alışveriş merkezine giren Kutluay ailesi, sonrasında Macro Center'dan alışveriş yaptı. Evleri için erzak alan Kutluay ailesi, ellerinden poşetler ile araçlarının yolunu tuttu. Eski basketbolcu, "Çocuklarım ile güzel bir gün oldu, alışverişi bitirip evimize gidiyoruz" diye konuştu.



