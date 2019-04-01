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  • 01.04.2019
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hastalığına rağmen oyuna sahip çıktı

, hastalığına rağmen oyuna sahip çıktı. Önceki akşam ’dan ’a uçan 76 yaşındaki sanatçı, önce sandığa sonra da merhum hayat arkadaşı ’ün mezarına gitti...

Hastalık vız geldi
Şubat ayında hidrosefali nedeniyle İstanbul'da geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Fatma Girik, önceki akşam havayoluyla Bodrum'a geldi. 'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, dün oyunu kullanmak için sandık başındaydı. "Her şey güzel olacak" diyen Girik, oyuna sahip çıkmak için 'dan Bodrum'a geldiğini belirtti.



, daha sonra merhum hayat arkadaşı ünlü yapımcı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek dua etti.





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