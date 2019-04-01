Şubat ayında hidrosefali nedeniyle İstanbul'da geçirdiği beyin ameliyatının ardından tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Fatma Girik, önceki akşam havayoluyla Bodrum'a geldi. Bodrum'un Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, dün oyunu kullanmak için sandık başındaydı. "Her şey güzel olacak" diyen Girik, oyuna sahip çıkmak için İstanbul'dan Bodrum'a geldiğini belirtti.
Fatma Girik, daha sonra merhum hayat arkadaşı ünlü yapımcı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek dua etti.
Fatma Girik, daha sonra merhum hayat arkadaşı ünlü yapımcı Memduh Ün'ün mezarını ziyaret ederek dua etti.
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