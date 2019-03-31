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  • 31.03.2019
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Cesur ​paylaşımlarıyla sallayan meydan okudu

Avşar meydan okudu

Cesur paylaşımlarıyla sallayan Hülya Avşar, önceki gün de seksi pozlarına bir yenisini daha ekledi. 55 yaşındaki sanatçı, güzelliğiyle genç meslektaşlarına adeta meydan okudu.

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