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  • 31.03.2019
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'in eski eşi , sonunda huzura erdi

Telehuzur
Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, sonunda huzura erdi... 29 yaşındaki sunucu, önceki gün Instagram hesabından; kullandığı telefon hattını iptal ettirip, yeni bir numara aldığını bildirdi. Bu sayede arındığını belirten , şunları söyledi: "Yeni tel numarası. Sadece 2-3 kişiyle iletişim. Ne büyük huzurmuş. Çalmıyor bile oh..."

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