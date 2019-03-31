Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay, sonunda huzura erdi... 29 yaşındaki sunucu, önceki gün Instagram hesabından; kullandığı telefon hattını iptal ettirip, yeni bir numara aldığını bildirdi. Bu sayede arındığını belirten Asena Atalay, şunları söyledi: "Yeni tel numarası. Sadece 2-3 kişiyle iletişim. Ne büyük huzurmuş. Çalmıyor bile oh..."
- Saklambaç
- 31.03.2019
- Gazete
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