İlk günden itibaren Cuma akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen 'Hercai' dizisi, önceki akşam da geleneğini sürdürdü. Başarılı dizi, aynı saatte ekrana gelen rakiplerini sollayıp zirveye demir attı. 'Hercai' tutkunları imkansız bir aşkın kahramanları olan Reyyan (Ebru Şahin) ile Miran'ın (Akın Akınözü) köprüden atladığı sahneyi de soluksuz izledi.



Başarılı dizi, Tüm Kişilerde yüzde 13.33 izlenme oranı ve yüzde 27.70 izlenme payı, 20+ABC1'de yüzde 10.57 izlenme oranı ve yüzde 22.66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yeni bölüm etiketi de Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 3. sıraya yükseldi.

Mardin'in büyülü atmosferinde çekilen 'Hercai' Cuma akşamlarının vazgeçilmezi…