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  • 29.03.2019
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Yakışıklı oyuncu , eşi 'nin 30. için Finlandiya tatili organize etti

Romantizm zirvesi
Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Hanım'ın 30. yaş günü için Finlandiya tatili organize etti. Çelikkol çifti, önceki gün de bembeyaz karla kaplı ülkede birbirinden romantik ve bir o kadar da renkli pozlara imza attı.
İki yıllık evli çift, şu sıralar Kuzey Işıkları'nda keyif çatıyor.

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