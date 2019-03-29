Yakışıklı oyuncu İbrahim Çelikkol, eşi Mihre Hanım'ın 30. yaş günü için Finlandiya tatili organize etti. Çelikkol çifti, önceki gün de bembeyaz karla kaplı ülkede birbirinden romantik ve bir o kadar da renkli pozlara imza attı.

İki yıllık evli çift, şu sıralar Kuzey Işıkları'nda keyif çatıyor.