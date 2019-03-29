Sempatik oyuncu Ezgi Mola'nın işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı, romantik çıktı. Aksakallı, aşkının 35. yaş gününü dün "Kalbi kendisinden güzel Ezgi'm! İyi ki doğmuşsun" notuyla sosyal medyada kutladı. İşletmeci, bu jestiyle 5 aylık aşkını mest etti.
Sempatik oyuncu Ezgi Mola'nın işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı, romantik çıktı. Aksakallı, aşkının 35. yaş gününü dün "Kalbi kendisinden güzel Ezgi'm! İyi ki doğmuşsun" notuyla sosyal medyada kutladı. İşletmeci, bu jestiyle 5 aylık aşkını mest etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.