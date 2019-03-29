Sempatik oyuncu Ezgi Mola'nın işletmeci aşkı Mustafa Aksakallı, romantik çıktı. Aksakallı, aşkının 35. yaş gününü dün "Kalbi kendisinden güzel Ezgi'm! İyi ki doğmuşsun" notuyla sosyal medyada kutladı. İşletmeci, bu jestiyle 5 aylık aşkını mest etti.