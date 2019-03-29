Cengiz Abazoğlu, 'Wonderland' (Harikalar Diyarı) adlı koleksiyonuyla modaseverleri bir kez daha büyülemeyi başardı.
Defilenin baş mankeni olan Çağla Şıkel, rengarenk kanatlı elbisesiyle podyumu salladı.
Uğur Akkuş'la evlilik hazırlığı yapan Ebru Şallı da gelinliğini tasarlayacak olan Abazoğlu'nun defilesini seyretti.
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