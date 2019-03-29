Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 29.03.2019
  • Gazete

Çağla Şıkel rengarenk kanatlı elbisesiyle podyumu salladı

Çağla kanatlandı

, 'Wonderland' (Harikalar Diyarı) adlı koleksiyonuyla modaseverleri bir kez daha büyülemeyi başardı.
Defilenin baş mankeni olan Çağla Şıkel, rengarenk kanatlı elbisesiyle podyumu salladı.


Uğur Akkuş'la evlilik hazırlığı yapan Ebru Şallı da gelinliğini tasarlayacak olan Abazoğlu'nun defilesini seyretti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriÇağla Şıkel rengarenk kanatlı elbisesiyle podyumu salladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri