Önceki akşam Raffles İstanbul'daki 'adL+Cengiz Abazoğlu' defilesini izleyen Ahu Yağtu, açıklamasıyla geceye damga vurdu. Ünlü oyuncu, aynı saatlerde yeni gösterisini sahneleyen eski eşi Cem Yılmaz yerine defileyi izledi.

KRIZ AŞILDI

Yağtu, arasının bozuk olduğu konuşulan Yılmaz'ın aşkı Defne Samyeli ile karşılaşırsa ne tepki vereceği sorusuna şu yanıtı verdi: "Defne ile daha önce karşılaştık. Oturup konuştuk. Aramızda sorun yok." Halbuki geçtiğimiz yıl Yağtu'nun Yılmaz'dan olan oğlu Kemal'in Samyeli ile tanışmasına bozulduğu iddia edilmişti. Ünlü oyuncu, açıklamasıyla ise bundan böyle Samyeli ile barış imzaladığını ilan etti.



GEÇMIŞE MAZİ...

Bu arada Yağtu'nun geçtiğimiz günlerde kalbini işadamı Efe Dursun'a kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Hatta ikilinin Barcelona tatilindeki aşk kareleri de ilişkinin kanıtıydı. Şu sıralar aşk sarhoşu olan güzel oyuncu, Defne Samyeli ile arasındaki krizi çözerek de özel hayatında artık geçmişe takılıp kalmadığını da göstermiş oldu...

Oğlunun annesi Yağtu'dan 2013'te boşanan Yılmaz, Samyeli aşkıyla ikinci baharını yaşıyor.