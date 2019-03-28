Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiren Nur Fettahoğlu, önceki gün göz göre göre yasak deldi. Güzel oyuncu, lüks aracını Bebek'te yanlış yere park etti.
Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiren Nur Fettahoğlu, önceki gün göz göre göre yasak deldi. Güzel oyuncu, lüks aracını Bebek'te yanlış yere park etti.
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