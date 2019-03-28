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  • 28.03.2019
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, önceki gün göz göre göre yasak deldi!

Güzel oyuncu, aracını göz göre göre yanlış yere park edince cezayı yedi.

Son dönemde oyunculuğunun yanı sıra yaptığı reklam anlaşmalarıyla da adından söz ettiren Nur Fettahoğlu, önceki gün göz göre göre yasak deldi. Güzel oyuncu, lüks aracını Bebek'te yanlış yere park etti.

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