Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 28.03.2019
  • Gazete

Güzel sunucu fiziğiyle büyüledi

Bayan kahkaha
Güzel sunucu , önceki gün Akmerkez'deydi. Esmersoy, 'de süper minisiyle arz-ı endam etti.
Fiziğiyle her zamanki gibi büyüleyen sunucu, neşesiyle dikkat çekti. Esmersoy, objektiflere gülücükler saçtı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriGüzel sunucu Burcu Esmersoy fiziğiyle büyüledi
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri