Güzel sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün Akmerkez'deydi. Esmersoy, AVM'de süper minisiyle arz-ı endam etti.
Fiziğiyle her zamanki gibi büyüleyen sunucu, neşesiyle dikkat çekti. Esmersoy, objektiflere gülücükler saçtı.
Fiziğiyle her zamanki gibi büyüleyen sunucu, neşesiyle dikkat çekti. Esmersoy, objektiflere gülücükler saçtı.
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