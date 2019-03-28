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  • 28.03.2019
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Cemiyet hayatının ünlü ismi , soluğu 'de aldı

Mardin pozu

Cemiyet hayatının ünlü ismi Alara Koçibey, önceki gün soluğu Mardin'de aldı. Kenti gezen Koçibey, bir ara da halı dokuma tezgahının başına geçerek elleriyle halı dokudu. , bu anları da Instagram hesabında paylaştı.

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