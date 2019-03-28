Cemiyet hayatının ünlü ismi Alara Koçibey, önceki gün soluğu Mardin'de aldı. Kenti gezen Koçibey, bir ara da halı dokuma tezgahının başına geçerek elleriyle halı dokudu. Alara Koçibey, bu anları da Instagram hesabında paylaştı.
Cemiyet hayatının ünlü ismi Alara Koçibey, önceki gün soluğu Mardin'de aldı. Kenti gezen Koçibey, bir ara da halı dokuma tezgahının başına geçerek elleriyle halı dokudu. Alara Koçibey, bu anları da Instagram hesabında paylaştı.
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