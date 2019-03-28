Ünlü isimler, önceki akşam AXE markasının yeni deodorantı için Flamme'de düzenlediği partide buluştu. Partiye katılan oyuncular Burcu Binici ile Ekin Mert Daymaz, siyah-beyaz renklerden oluşan kombinleriyle adeta sözleşmiş gibiydi.
Ünlü isimler, önceki akşam AXE markasının yeni deodorantı için Flamme'de düzenlediği partide buluştu. Partiye katılan oyuncular Burcu Binici ile Ekin Mert Daymaz, siyah-beyaz renklerden oluşan kombinleriyle adeta sözleşmiş gibiydi.
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