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  • 28.03.2019
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ile , siyah-beyaz renklerden oluşan kombinleriyle sözleşmiş gibiydi

Siyah ve beyazın uyumu

Ünlü isimler, önceki akşam AXE markasının yeni deodorantı için Flamme'de düzenlediği partide buluştu. Partiye katılan oyuncular Burcu Binici ile Ekin Mert Daymaz, siyah-beyaz renklerden oluşan kombinleriyle adeta sözleşmiş gibiydi.

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