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  • 28.03.2019
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'ın yıldızı , takımıyla kamp için gittiği Dubai'den paylaşımlar yaptı

Mesut oldu
Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde takımıyla kamp için gittiği Dubai'den ayrıldı. Dubai Maliye Bakanı Sheik Hamdan Bin Rashid Al Maktoum'la görüşen ve bakana forma hediye eden 'nin gururu Özil, dün sosyal medyada Dubai'de geçen günlerini paylaştı. Yıldız oyuncu, "Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Sizleri yakında tekrar görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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