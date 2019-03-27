Bülent Ersoy ile hayvansever Ömür Gedik arasındaki kürk kavgası büyüyor. Diva, kürk giydiği için kendisini eleştiren Gedik'in kaz tüyü olduğu konuşulan elbisesini görünce küplere binmişti. Ersoy, şarkıcıya "Sözde hayvansever, masken düştü" diye yüklendi.

Hızını alamayan sanatçı, Gedik'in kürklü bir fotoğrafını da sosyal medyada yayınladı. Ancak, Ömür Gedik, bu karenin kürk karşıtı kampanya için çekildiğini ve kürkün imitasyon olduğunu

Kürk kavgasına tutuşan ikili, birbirlerine dava açmaya hazırlanıyor.