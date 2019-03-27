Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün özel hoca eşliğinde açık havada yoga yaptı. 20 yaşındaki güzel oyuncu, esnekliğiyle ağızları açıkta bıraktı.
Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, geçtiğimiz gün özel hoca eşliğinde açık havada yoga yaptı. 20 yaşındaki güzel oyuncu, esnekliğiyle ağızları açıkta bıraktı.
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