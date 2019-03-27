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  • 27.03.2019
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of Turkey 2017 birincisi açık havada yoga yaptı

Lastik kız

of Turkey 2017 birincisi , geçtiğimiz gün özel hoca eşliğinde açık havada yoga yaptı. 20 yaşındaki güzel oyuncu, esnekliğiyle ağızları açıkta bıraktı.

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