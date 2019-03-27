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  • 27.03.2019
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'li şarkıcı 'ın klibinin ardından 'na akını

Justin kirliliği
Şu sıralar psikolojik destek alan 'li şarkıcı Justin Bieber, 2015 yılında 'I'll Show You' adlı şarkısının klibini İzlanda'daki 'nda çekti. Bu şarkıdan sonra ülkeye ler akın etti. Ancak bu durum çevre kirliliğini meydana getirdi. Kanyonun ziyarete kapatılacağı öğrenildi.

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