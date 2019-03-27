Şu sıralar psikolojik destek alan ABD'li şarkıcı Justin Bieber, 2015 yılında 'I'll Show You' adlı şarkısının klibini İzlanda'daki Fjadrargljufur Kanyonu'nda çekti. Bu şarkıdan sonra ülkeye turistler akın etti. Ancak bu durum çevre kirliliğini meydana getirdi. Kanyonun ziyarete kapatılacağı öğrenildi.
- Saklambaç
- 27.03.2019
- Gazete
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