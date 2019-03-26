Kenan Doğulu ile boşanmakta ısrarlı olduğu konuşulan Beren Saat, eşiyle ipleri kopardı

Kenan Doğulu ile evliliği yılan hikayesine dönen Beren Saat, kafa karıştırmayı sürdürüyor. Doğum gününde yaptığı paylaşımda merhum eski aşkı Efe'ye yer veren güzel oyuncu, eşiyle sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını da silerek şoke etmişti. İkilinin 5 yıllık evliliğini 28 Mart'ta anlaşmalı olarak bitireceği iddiası ise magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak ünlü popçunun menajeri "Her evlilikte böyle şeyler olur" açıklamasıyla ikilinin ayrılacağı iddiasını yalanlayınca akıl karıştırdı.

Ancak yine iddiaya göre 2015'te Los Angeles'ta nikah masasına oturduğu Kenan Doğulu ile evliliğini bitirmeye hazırlanan Saat, bu kararını hayata geçirmek için ilk adımı attı. Güzel oyuncu, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Etiler'deki emlakçıları dolaşıp kiralık ev baktı. Kenan Doğulu ile Sezen Aksu'nun Kanlıca'daki yalısına komşu olan Saat'in Etiler'de aylık kirası 12 bin lira ile 18 bin lira olan iki daireyi incelediği öğrenildi. Doğulu'nun barışmak için ikna etmeye çalıştığı oyuncunun bu hamlesi de ayrılmakta ısrarlı olduğunu bir kez daha gösterdi.