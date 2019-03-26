Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Donk ve arkadaşları, ziyafet çekti... Önceki akşam Etiler Nusret çıkışı görüntülendi. Donk, koşar adımlarla mekandan çıkarken, poz vermemeye dikkat etti. Başarılı orta saha oyuncusunun ilik suyu içtikten sonra, toplam dört kilo et yediği öğrenildi.



Galatasaray'ın aslanı ilik suyu ve etle güç topladı.