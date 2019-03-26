Sosyetik işadamı Kemal Gülman, Eskişehir'de faka bastı. Kemal Bey'in 21 yıllık eşi Feryal Gülman, 2013'te kendisini 22 yaşında genç bir kızla aldattığını iddia ederek 200 milyon lira tazminat istemişti. İşadamı, başka bir kadınla yaşadığı iddiasını ise o dönem reddetmişti. Ancak 87 yaşındaki işadamı, geçtiğimiz gün Eskişehir Abacı Otel'de bir kadınla baş başa kahvaltı ederken HT KULÜP'e yakalandı. Akşam otelde kaldıkları iddia edilen Gülman ve genç kadın, sabahın erken saatlerinde otelde kahvaltı yaptı. İkili daha sonra Eskişehir'in sakin mekanlarında gezerek hafta sonu tatilinin tadını çıkardılar.



Kemal Gülman, çapkınlık iddiasıyla yine gündeme geldi.

Feryal Gülman, tarihin en yüksek talepli boşanma davalarından birine imza atmıştı.