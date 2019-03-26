'Koşmak iyi gelecek' sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen Akbatı Koşusu, önceki gün ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti. Ebru Akel ve sporcu Gökçen Arıkan da iyilik için koştu.
Akel, Burada Tohum Otizm Vakfı destekçisi olarak Akbatı Koşusu'nda yer aldık, amacımız iyilik için koşmak ve bunu yaymak" dedi.
Akel, Burada Tohum Otizm Vakfı destekçisi olarak Akbatı Koşusu'nda yer aldık, amacımız iyilik için koşmak ve bunu yaymak" dedi.
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