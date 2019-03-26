Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 26.03.2019
  • Gazete

ve sporcu iyilik için koştu

Güzel koşu
'Koşmak iyi gelecek' sloganıyla bu yıl ikincisi düzenlenen , önceki gün ünlü isimlerin de katılımıyla gerçekleşti. ve sporcu da iyilik için koştu.
Akel, Burada Tohum Otizm Vakfı destekçisi olarak Akbatı Koşusu'nda yer aldık, amacımız iyilik için koşmak ve bunu yaymak" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriEbru Akel ve sporcu Gökçen Arıkan iyilik için koştu
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri