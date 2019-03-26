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  • 26.03.2019
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’le nafaka yüzünden kapışan , ’da para kazanmaya başladı

’le nafaka yüzünden kapışan , ’da ücretli reklam yaparak para kazanmaya başladı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in, 7 yaşındaki oğulları Çınar'ı kullanarak kendisinden para koparmakla suçladığı eski eşi Asena Atalay'dan sürpriz hamle… Erkin'in "Genç ve sağlıklı bir insan olarak çalışıp üreterek para kazanmasını tavsiye ediyorum ve beni rahat bırakmasını umut ediyorum" dediği Atalay, sosyal medyada ücretli reklam yapmaya başladı. Genç kadın, önceki gün de Instagram'da bir markanın zayıflama çayını tanıttı.

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