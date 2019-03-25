Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, yazı erken getirdi. Önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıyan Altuğ, yazlık eteği ve kot ceketiyle dikkat çekti.
Oyuncu, kızı Su için alışveriş yaptı. Havaların bir soğuyup bir ısındığı şu günlerde Altuğ'un yazlık kıyafetlerle dolaşması ise "Hasta olmasa bari" dedirtti.
Oyuncu, kızı Su için alışveriş yaptı. Havaların bir soğuyup bir ısındığı şu günlerde Altuğ'un yazlık kıyafetlerle dolaşması ise "Hasta olmasa bari" dedirtti.
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