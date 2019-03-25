Ünlü İkoncan İvana Sert'ten 2013'te olaylı şekilde boşanan işadamı Yurdal Sert, evliliğe tövbe etti. Sosyetik işadamı, önceki gün üç yıldır aşk yaşadığı Rus model Tatiana Tereschuk ile Nişantaşı City's AVM'de objektiflere yansıdı. Keyifli halleriyle dikkat çeken Yurdal Sert, "Ufukta evlilik mi var?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

TEMKİNLİ DAVRANIYOR

"Biz böyle daha mutluyuz. Herkes nasıl mutluysa öyle yaşamalı. Evliliği düşünmüyoruz." İşadamının bu yanıtı "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer" sözünü akıllara getirdi.