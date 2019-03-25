Vücudunda estetik olmadığını savunan Özge Ulusoy, işi iyice abarttı. Geçtiğimiz günlerde yüzüne dolgu yaptıran ünlü manken, dün ise dizlerini güzelleştirme derdindeydi.



36 yaşındaki model, özel bir cihazla diz kapaklarını gençleştirdi. Ulusoy, uygulamayı da "Zamanla yerçekimine yenik düşen diz üstlerimde inanılmaz gelişme kaydettik" diye paylaştı.



Ünlü manken, yıllara meydan okumak için güzellik merkezlerinden çıkmıyor.