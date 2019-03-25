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  • 25.03.2019
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Kilolarıyla başı dertte olan , fazlalıklarından kurtuldu

Aşkın'dan 7 kilo gitti

Kilolarıyla başı dertte olan Aşkın Nur Yengi, fazlalıklarından kurtuldu. Önceki akşam Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de konser veren şarkıcı, yeni görüntüsüyle takdir topladı.

48 yaşındaki bir çocuk annesi şarkıcı, "Diyetle 7 kilo verdim" dedi. Yengi, mini bir elbise giyerek de zayıflığının altını çizer gibiydi.



Aydın HAMZA

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