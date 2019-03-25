Kilolarıyla başı dertte olan Aşkın Nur Yengi, fazlalıklarından kurtuldu. Önceki akşam Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de konser veren şarkıcı, yeni görüntüsüyle takdir topladı.



48 yaşındaki bir çocuk annesi şarkıcı, "Diyetle 7 kilo verdim" dedi. Yengi, mini bir elbise giyerek de zayıflığının altını çizer gibiydi.





Aydın HAMZA