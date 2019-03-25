Güzelliğiyle göz kamaştıran Adriana Lima (37), önceki gün Instagram'da makyajsız halini paylaştı. Fotoğrafında filtre de kullanmayan Lima, "Doğal 37 iyi bir sayı" notunu yazdı. Bu pozun ardından New York'a giden Lima, tanıtım yüzü olduğu kozmetik firmasının reklam filmi için kamera karşısına geçti. Seksi yıldızın makyajsız hali de çok beğenildi.
- Saklambaç
- 25.03.2019
- Gazete
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