Güzel manken Ece Gürsel, önceki gece ölümün kıyısından döndü. Yer aldığı tiyatro oyunu sonrası aracıyla evine doğru yola çıkan Gürsel, aşırı hızlı bir sürücü yüzünden kaza yapmaktan son anda kurtuldu.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden model, büyük panik yaşadı. Aracı takla atmaktan son anda kurtulan 36 yaşındaki manken, yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyada anlattı. Gürsel'e sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden model, büyük panik yaşadı. Aracı takla atmaktan son anda kurtulan 36 yaşındaki manken, yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyada anlattı. Gürsel'e sevenlerinden 'Geçmiş olsun' mesajları yağdı.
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