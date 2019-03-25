Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tolga Zengin, aşk hayatında gaza bastı. 2014'te Ece Saraç'tan boşanan ünlü kaleci, önceki akşam Arnavutköy'de çapkınlık turundaydı.





Zengin, sarışın bir güzelle mekanın balkonunda samimiyeti ilerletti. Çapkınlık gecesinde gol yiyen kalecinin kaçamağı ise objektiflere böyle yansıdı.





Doğan SAVAŞ