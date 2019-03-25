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  • 25.03.2019
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'ta kalan , aşk hayatında gaza bastı

Tolga golü yedi

Beşiktaş'ta kalan Tolga Zengin, aşk hayatında gaza bastı. 2014'te Ece Saraç'tan boşanan ünlü kaleci, önceki akşam Arnavutköy'de çapkınlık turundaydı.



Zengin, sarışın bir güzelle mekanın balkonunda samimiyeti ilerletti. Çapkınlık gecesinde gol yiyen kalecinin kaçamağı ise objektiflere böyle yansıdı.



Doğan SAVAŞ

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