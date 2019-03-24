Sürpriz nikah

Başarılı oyuncu Şebnem Bozoklu, Ağustos 2017'den beri aşk yaşadığı gazeteciyazar Kanat Atkaya ile dün sürpriz bir nikahla dünyaevine girdi. İkili, bu mutlu haberi Instagram'da verdi.
Sevimli kedileriyle poz veren ünlü çift, "Evlendik, mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz" dedi. İkiliye hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
Sevimli kedileriyle poz veren ünlü çift, "Evlendik, mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz" dedi. İkiliye hayranlarından tebrik mesajları yağdı.
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