Şimdilerde İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia ile İsrail'de olan Şeyma Subaşı, bir ilki gerçekleştirdi. Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı İtalyan müzisyenle yan yana ilk karesini Instagram'da paylaşarak ilişkiyi de artık resmen ilan etmiş oldu.
- Saklambaç
- 24.03.2019
- Gazete
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