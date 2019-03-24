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  • 24.03.2019
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, sevgilisi ile ilişkisini resmen ilan etti

Resmen ilan etti
Şimdilerde İtalyan sevgilisi Guido Senia ile İsrail'de olan Şeyma Subaşı, bir ilki gerçekleştirdi. Subaşı, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aşk yaşamaya başladığı İtalyan müzisyenle yan yana ilk karesini 'da paylaşarak ilişkiyi de artık resmen ilan etmiş oldu.

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