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  • 24.03.2019
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Online öğrenci Ceylan

Online öğrenci Ceylan
Cemiyet hayatının genç isimlerinden Ceylan Çapa, kendini geliştirmek için trende uydu. Dünyaca ünlü yönetmen, yapımcı ve sanatçı David Lynch'in internet üzerinden online olarak verdiği derslere katılmaya başladı. , "Kişisel gelişim şart" diyerek de herkese tavsiyede bulundu.

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