Geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, önceki akşam Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'deki davetinde onur konuğu olarak yer aldı. Miles, 'Down Şefler Türkiye Projesi' kapsamındaki mezunların diplomalarını aldığı gecede hoş bir sürprizle karşılaştı.
- Saklambaç
- 24.03.2019
- Gazete
Müslüman olduğunu açıklayan Della Miles’a Kuran-ı Kerim hediye edildi
Geçtiğimiz günlerde Müslüman olduğunu açıklayan ABD’li şarkıcı Della Miles’a önceki akşam Kuran-ı Kerim hediye edildi. Miles, ‘Bu kutsal armağan, benim için çok büyük anlam taşıyor’ dedi.
Geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, önceki akşam Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'deki davetinde onur konuğu olarak yer aldı. Miles, 'Down Şefler Türkiye Projesi' kapsamındaki mezunların diplomalarını aldığı gecede hoş bir sürprizle karşılaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.