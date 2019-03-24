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  • 24.03.2019
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Müslüman olduğunu açıklayan ’a Kuran-ı Kerim hediye edildi

Geçtiğimiz günlerde Müslüman olduğunu açıklayan ’li şarkıcı ’a önceki akşam Kuran-ı Kerim hediye edildi. Miles, ‘Bu kutsal armağan, benim için çok büyük anlam taşıyor’ dedi.




Geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, önceki akşam Uluslararası Down Sendromu Federasyonu'nun Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'deki davetinde onur konuğu olarak yer aldı. Miles, 'Down Şefler Türkiye Projesi' kapsamındaki mezunların diplomalarını aldığı gecede hoş bir sürprizle karşılaştı.

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