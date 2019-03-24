Kadrolu melek

İngiliz model Alexina Graham, 29 yaşında Victoria's Secret'ın yeni meleği oldu. Resmi olarak Victoria's Secret meleği olduktan sonra fotoğraf paylaşan Graham, "Bazen hayaller gerçek olur" diye konuştu. 1.82 boyundaki seksi yıldız, altı yaşındayken bale derslerine başladı. Bale sayesinde zarif görünen Graham, kamera karşısında nasıl durması gerektiğini de öğrendi ve bu şekilde modellik hayatına giriş yapmış oldu.
- Saklambaç
- 24.03.2019
- Gazete
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