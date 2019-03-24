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  • 24.03.2019
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İyi ki doğdun Ediz

İyi ki doğdun Ediz
POP müziğin başarılı ismi Özgün, dün oğlunun yeni yaşını bu fotoğrafla kutladı. Eşi Nida Hanım ve 4 yaşına basan oğlu Ediz'le bu kareyi paylaşan sanatçı, altına da şu notu düştü: "Dünyanın en büyük mutluluğu güzel huzurlu bir yuva. İyi varsın güzel oğlum. İyi ki doğdun, iyi ki bizimlesin. Nice mutlu yılların olsun."

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