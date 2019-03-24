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  • 24.03.2019
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zirvede! milyonları ekranları başına kilitledi




Önceki akşam ikinci bölümü yayınlanan 'Hercai' dizisi, milyonları atv ekranına kilitledi. İntikamdan doğan büyük bir aşkı anlatan dizi, yeni bölümüyle nefes kesti.

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