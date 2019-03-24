Önceki akşam ikinci bölümü yayınlanan 'Hercai' dizisi, milyonları atv ekranına kilitledi. İntikamdan doğan büyük bir aşkı anlatan dizi, yeni bölümüyle nefes kesti.
- Saklambaç
- 24.03.2019
- Gazete
Hercai zirvede! Hercai dizisi milyonları ekranları başına kilitledi
Önceki akşam ikinci bölümü yayınlanan 'Hercai' dizisi, milyonları atv ekranına kilitledi. İntikamdan doğan büyük bir aşkı anlatan dizi, yeni bölümüyle nefes kesti.
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