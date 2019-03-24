Çapalar firarda!

Sosyetenin en gezgin çiftlerinden Şebnem ile Celal Çapa, geleneklerini bozmadı. Daha 15 gün öncesine kadar Phuket'te olan sosyetik çift, önceki gün ise soluğu ABD'de aldı. Miami'nin altını üstüne getiren Şebnem ile Celal Çapa'nın tatile doymak bilmemesi "Çapalar, Evliya Çelebi'yi aratmıyor" dedirtti.