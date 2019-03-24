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  • 24.03.2019
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Allen şaşırttı

Allen şaşırttı
Yasemin Allen, önceki gün kendisiyle dalga geçti. Güzel oyuncu, biyometrik fotoğrafını photoshop'layıp kendini bir suçluya çevirdi. Fotoğrafını "Floridalı kadın; bir adamı bodruma kilitledi, 5 köpeği rehin aldı" haberiyle paylaşan Allen güldürdü.



Fotoğrafta suçlu gibi çıktığını ima eden Allen, sosyal medyada esprili yanını gözler önüne serdi.

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