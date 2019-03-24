Allen şaşırttı

Yasemin Allen, önceki gün kendisiyle dalga geçti. Güzel oyuncu, biyometrik fotoğrafını photoshop'layıp kendini bir suçluya çevirdi. Fotoğrafını "Floridalı kadın; bir adamı bodruma kilitledi, 5 köpeği rehin aldı" haberiyle paylaşan Allen güldürdü.
Fotoğrafta suçlu gibi çıktığını ima eden Allen, sosyal medyada esprili yanını gözler önüne serdi.
Fotoğrafta suçlu gibi çıktığını ima eden Allen, sosyal medyada esprili yanını gözler önüne serdi.
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