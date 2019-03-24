Afrikalı diva

Bülent Ersoy, söz ve müziğine Tarkan'ın imza attığı 'Ümit Hırsızı'na, geçtiğimiz günlerde Kemerburgaz'da kurulan bir platformda Nihat Odabaşı yönetiminde klip çekti. Diva'nın klibinde giydiği kıyafetleri ünlü modacı Tanju Babacan dikerken, takı ve aksesuarları Afrika'dan getirtildi.