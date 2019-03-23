Ecem Karaağaç: Beni büyü yoluyla kandırdı

SURVİVOR yarışmacısı Ecem Karaağaç'ın (28) başına gelenler, "Pes" dedirtti. Genç kız, "Sana enerji yüklemesi yapacağım" diyen kişi tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Skandal yargıya intikal etti. Dava açan Ecem, "Mağdurum" dedi. Karaağaç'a enerji yüklediği iddia edilen İ.'den ise ilk kez açıklama geldi. Skandal isim, "Ecem uçak biletimi alıp çağırıyordu. Evine gidiyordum. Bazen 3-4 hafta kalıyordum.
Sarmaş dolaş fotoğraflarımız var. Enerji yüklemedim. İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin. Benim mesleğim eğitmenlik. Kendisini tehdit etmedim. Meşhur olmaya çalışan bir kızın entrikasına kurban gittim. Bana iftira atılıyor. Asıl şikayetçi benim. Ben de dava açtım" dedi. Karaağaç ise İ.'nin sözlerine karşılık verdi: "Yalan söylüyor. Beni büyü yoluyla kandırdı. Bana yazdığı bütün hesapları kapattı. Yargı süreci olduğu için anlatamıyorum. O biletlerin ne şekilde alındığı, ne şekilde almam için zorlandığım, o resimleri çekilirken ne şekilde çekildiğim hepsi ortaya çıkacak. Asla ve asla bir gönül ilişkisi yok. Bu adam beni kandırdı, dini inançlarımı kullandı, bana sihirler yaptı. Rol yapıyor. Beni tehdit ediyor."
Şüpheli İ., "Asıl şikayetçi olan benim" diye konuştu.
Sarmaş dolaş fotoğraflarımız var. Enerji yüklemedim. İsterseniz siz buna sevgili deyin, isterseniz demeyin. Benim mesleğim eğitmenlik. Kendisini tehdit etmedim. Meşhur olmaya çalışan bir kızın entrikasına kurban gittim. Bana iftira atılıyor. Asıl şikayetçi benim. Ben de dava açtım" dedi. Karaağaç ise İ.'nin sözlerine karşılık verdi: "Yalan söylüyor. Beni büyü yoluyla kandırdı. Bana yazdığı bütün hesapları kapattı. Yargı süreci olduğu için anlatamıyorum. O biletlerin ne şekilde alındığı, ne şekilde almam için zorlandığım, o resimleri çekilirken ne şekilde çekildiğim hepsi ortaya çıkacak. Asla ve asla bir gönül ilişkisi yok. Bu adam beni kandırdı, dini inançlarımı kullandı, bana sihirler yaptı. Rol yapıyor. Beni tehdit ediyor."
Şüpheli İ., "Asıl şikayetçi olan benim" diye konuştu.
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