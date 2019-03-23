Sosyal medyada paylaştığı videolarla fenomen olan Halil Söyletmez, geçen yıl Ağustos ayında Dr. Güncel Öztürk'e burun estetiği yaptırdı. Ancak memnun kalmadı. Söyletmez, doktorunun kapısını dayandı, 155 bin lira istedi. Olumsuz yanıt alınca tehditlere başladı. Mahkemeye başvuran. Öztürk, koruma kararı aldırdı. Güncel Öztürk, bu kez ise kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 550 bin liralık tazminat davası açtı.
Dava dilekçesinde "Davalı 'doktorun hatalı uygulaması nedeniyle burnum düştü', 'yanlış ameliyat', 'doktor hatası' gibi gerçeğe aykırı şekilde izleyicileri manipüle edici şekilde internetten paylaşımlar yapmıştır. Davalı tüm Türkiye'nin gözünde müvekkilimin adı kötü doktora çıkmıştır. Müvekkilimin mesleki itibarını yerle bir etmiştir. Müvekkilimden fahiş para koparmaya çalışmış, koparamayınca da müvekkilimi mesleki kariyerine yerin dibine sokmuştur" denildi.
KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI
Güncel Öztürk, burun estetiği yaptığı Youtuber Halil Söyletmez'in kendisini tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa şikayetçi olmuştu. Mahkeme Söyletmez'in 2 ay süreyle Öztürk'ün ev ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar vermişti.
ALİ OKTAY
Dava dilekçesinde "Davalı 'doktorun hatalı uygulaması nedeniyle burnum düştü', 'yanlış ameliyat', 'doktor hatası' gibi gerçeğe aykırı şekilde izleyicileri manipüle edici şekilde internetten paylaşımlar yapmıştır. Davalı tüm Türkiye'nin gözünde müvekkilimin adı kötü doktora çıkmıştır. Müvekkilimin mesleki itibarını yerle bir etmiştir. Müvekkilimden fahiş para koparmaya çalışmış, koparamayınca da müvekkilimi mesleki kariyerine yerin dibine sokmuştur" denildi.
KORUMA KARARI ALDIRMIŞTI
Güncel Öztürk, burun estetiği yaptığı Youtuber Halil Söyletmez'in kendisini tehdit ettiğini iddia ederek savcılığa şikayetçi olmuştu. Mahkeme Söyletmez'in 2 ay süreyle Öztürk'ün ev ve işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar vermişti.
ALİ OKTAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.