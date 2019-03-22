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  • 22.03.2019
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, bu pozuyla gülümsetti!

Parmak çocuk

Eşi ve iki kızıyla yaşadığı evinde birçok evcil hayvanı olan Yasemin Özilhan, dün bu pozuyla gülümsetti. Sosyetik güzel, cüce veya diğer adıyla parmak cinsi maymununu öperken verdiği bu kareyi 'da paylaştı.

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