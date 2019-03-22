Eşi İzzet Özilhan ve iki kızıyla yaşadığı evinde birçok evcil hayvanı olan Yasemin Özilhan, dün bu pozuyla gülümsetti. Sosyetik güzel, cüce veya diğer adıyla parmak cinsi maymununu öperken verdiği bu kareyi Instagram'da paylaştı.
Eşi İzzet Özilhan ve iki kızıyla yaşadığı evinde birçok evcil hayvanı olan Yasemin Özilhan, dün bu pozuyla gülümsetti. Sosyetik güzel, cüce veya diğer adıyla parmak cinsi maymununu öperken verdiği bu kareyi Instagram'da paylaştı.
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