İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra işlerine dört elle sarılan Demet Şener, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Gelen birkaç teklif olduğunu ve onları değerlendirdiğini söyleyen eski model, "Yakında sürprizlerim olacak" dedi.
İbrahim Kutluay'dan boşandıktan sonra işlerine dört elle sarılan Demet Şener, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Gelen birkaç teklif olduğunu ve onları değerlendirdiğini söyleyen eski model, "Yakında sürprizlerim olacak" dedi.
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