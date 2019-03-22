Eşi Özlem Ada Şahin'le ikinci kızları Zeynep'i kucağına almak için gün sayan Berkay'dan 'Baby Shower' partisi açıklaması

Eşi Özlem Ada Şahin'le ikinci kızları Zeynep'i kucağına almak için gün sayan Berkay, merak edilen soruya açıklık getirdi. Popçu, ünlüler arasında popüler olan 'Baby Shower' partisi yapıp yapmayacağı sorulunca şu yanıtı verdi: "Bu konularla Özlem ilgileniyor. Özlem, ne derse o. Ama yapana da saygı duyarım."



Aydın HAMZA