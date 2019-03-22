Başarılı popçu İrem Derici, dün 32 yaşına dansçı aşkı Ataberk Özdene'nin romantik jestiyle girdi. Derici, evinde yerleri gül ve mumlarla donatan Özdene'nin sürprizini görünce mest oldu. Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz ay kısa süreli bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisinin bu güzel jestini de önceki gün sosyal medyada paylaştı.
- Saklambaç
- 22.03.2019
- Gazete
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