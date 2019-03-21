Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 21.03.2019
  • Gazete

 hem 'da hem de 'de tescillenmiş olan genç sanatçı 'dan sürpriz albüm çalışması

Kendinden emin
Yeteneği hem 'da hem de 'de tescillenmiş olan genç sanatçı Emin Eminzada, Aranjör Serdar Ayyıldız'ın ünlü isimleri bir araya getirdiği sürpriz albüm çalışmasında yer alacak. Genç sanatçı, "Bu şarkı üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz, benim için yorucu ama o kadarda heyecanlı ve keyifli bir süreç oldu" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriYeteneği hem Azerbaycan'da hem de ABD'de tescillenmiş olan genç sanatçı Emin Eminzada'dan sürpriz albüm çalışması
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri