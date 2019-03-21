Yeteneği hem Azerbaycan'da hem de ABD'de tescillenmiş olan genç sanatçı Emin Eminzada, Aranjör Serdar Ayyıldız'ın ünlü isimleri bir araya getirdiği sürpriz albüm çalışmasında yer alacak. Genç sanatçı, "Bu şarkı üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz, benim için yorucu ama o kadarda heyecanlı ve keyifli bir süreç oldu" dedi.
- Saklambaç
- 21.03.2019
- Gazete
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