Alice Müzikali'ndeki performansıyla bir kez daha gönülleri fetheden Serenay Sarıkaya, önceki gün Kanyon'da alışverişteydi. Güzel oyuncu, giyim tarzı ve güzelliğiyle yine ilgi odağı olmayı başardı.





Mütevazılığıyla bilinen Serenay Sarıkaya, kural bozmadı. Çevresini saran bütün hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektiren 26 yaşındaki Sarıkaya, eczaneden vitamin alıp AVM'den ayrıldı.

Sarıkaya, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir hayranını kırmayarak mütevazılık dersi verdi.