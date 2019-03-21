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  • 21.03.2019
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kural bozmadı! Çıktığı alışveriş turunda hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi

Kalbi de güzel

Alice Müzikali'ndeki performansıyla bir kez daha gönülleri fetheden Serenay Sarıkaya, önceki gün Kanyon'da alışverişteydi. Güzel oyuncu, giyim tarzı ve güzelliğiyle yine ilgi odağı olmayı başardı.



Mütevazılığıyla bilinen , kural bozmadı. Çevresini saran bütün hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektiren 26 yaşındaki Sarıkaya, eczaneden vitamin alıp 'den ayrıldı.
Sarıkaya, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hiçbir hayranını kırmayarak mütevazılık dersi verdi.

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