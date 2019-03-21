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  • 21.03.2019
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Mercedes-Benz , ünlü akınına uğradı

Geçtiğimiz gün başlayan Mercedes-Benz , magazin ve sosyete dünyasının yakın markajında... Önceki gün ve akşam yapılan defileleri aralarında , ve Bade İşçil’in de olduğu birçok ünlü isim seyretti.

Damat, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında yeni koleksiyonunu beğeniye sundu. Markanın sahibi Orakçıoğlu, defileyi eşi ve Kayalar çiftiyle izledi.

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