Damat, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında yeni koleksiyonunu beğeniye sundu. Markanın sahibi Orakçıoğlu, defileyi eşi ve Kayalar çiftiyle izledi.
Damat, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul kapsamında yeni koleksiyonunu beğeniye sundu. Markanın sahibi Orakçıoğlu, defileyi eşi ve Kayalar çiftiyle izledi.
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