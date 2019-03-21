Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Harun Tekin, 2012 yılında hayatını birleştirdiği eşi Ceyda Tekin ile birlikte İstinyePark'taydı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen çift Vale teslim noktasına araçlarını bıraktıktan sonra gazeteciler tarafından görüntülendi. Markalar Sokağı'nda bulunan La Petite Maison Restoran'da baş başa öğle yemeği yiyen çift daha sonra dünyaca ünlü mağazaları da gezerek alışveriş yapmayı ihmal etmedi.
- Saklambaç
- 21.03.2019
- Gazete
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