Sempatik oyuncu Ezgi Mola, dün sabah İzmir uçağından yaptığı paylaşımla gülümsetti. Başı kilolarıyla dertte olan oyuncu, uçaktan Yasemin Özilhan'la karesini paylaşıp altına da şu notu düştü:
"Uçakta Yasemin Özilhan'ı görünce o güzelim kahvaltıyı tokmuşum gibi almayıp kahve içtim." Paylaşımıyla güldüren Mola, kendiyle barışık olduğunu da esprili şekilde gösterdi.
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