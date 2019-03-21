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  • 21.03.2019
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, dün sabah uçağından 'la ile yaptığı paylaşımla gülümsetti!

Yasemin diyeti

Sempatik oyuncu Ezgi Mola, dün sabah uçağından yaptığı paylaşımla gülümsetti. Başı kilolarıyla dertte olan oyuncu, uçaktan Yasemin Özilhan'la karesini paylaşıp altına da şu notu düştü:

"Uçakta Yasemin Özilhan'ı görünce o güzelim kahvaltıyı tokmuşum gibi almayıp kahve içtim." Paylaşımıyla güldüren Mola, kendiyle barışık olduğunu da esprili şekilde gösterdi.

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