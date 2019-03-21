Sempatik oyuncu Ezgi Mola, dün sabah İzmir uçağından yaptığı paylaşımla gülümsetti. Başı kilolarıyla dertte olan oyuncu, uçaktan Yasemin Özilhan'la karesini paylaşıp altına da şu notu düştü:



"Uçakta Yasemin Özilhan'ı görünce o güzelim kahvaltıyı tokmuşum gibi almayıp kahve içtim." Paylaşımıyla güldüren Mola, kendiyle barışık olduğunu da esprili şekilde gösterdi.